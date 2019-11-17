Россия возвращает Украине корабли, задержанные в Керченском проливе
Украинские катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу», задержанные российскими пограничниками в ноябре 2018 года в Керченском проливе, покинули место стоянки в порту Керчи и направляются на родину. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах Крыма.
Кадры передвижения кораблей опубликовало издание «Керчь.ФМ». В Пограничном управлении ФСБ отметили, что передача кораблей завершится 18 ноября.
Источник ТАСС в правоохранительных органов заявил, что следователи ФСБ решили исключить корабли из числа вещественных доказательств по уголовному делу задержанных украинских моряков.
Сами моряки были переданы Россией Украине в рамках обмена заключенными 7 сентября. В нем участвовали по 35 человек с каждой стороны.
Моряки остаются в статусе обвиняемых; каким образом они будут участвовать в судебном процессе в России, пока неизвестно.