Россия возвращает Украине корабли, задержанные в Керченском проливе

Украинские катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу», российскими пограничниками в ноябре 2018 года в Керченском проливе, покинули место стоянки в порту Керчи и направляются на родину. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах Крыма.

Кадры передвижения кораблей опубликовало издание «Керчь.ФМ». В Пограничном управлении ФСБ отметили, что передача кораблей завершится 18 ноября.

Задержанные украинские корабли направляются в сторону Крымского моста Керчь Керчь

Источник ТАСС в правоохранительных органов заявил, что следователи ФСБ решили исключить корабли из числа вещественных доказательств по уголовному делу задержанных украинских моряков.

Сами моряки были переданы Россией Украине в рамках обмена заключенными 7 сентября. В нем участвовали по 35 человек с каждой стороны.

Моряки остаются в статусе обвиняемых; каким образом они будут участвовать в судебном процессе в России, пока неизвестно.