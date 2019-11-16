Умер лидер «Новой России» Никита Исаев

Лидер общественно-политического движения «Новая Россия» Никита Исаев умер в возрасте 41 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на несколько источников в «Новой России». О смерти Исаева также написала в фейсбуке его помощница Алина Жестовская.

По имеющимся данным, Исаев умер в ночь на 16 ноября в поезде Тамбов-Москва. Официально причина смерти пока не объявлена.

Помимо «Новой России» Никита Исаев возглавлял Институт актуальной экономики. Ранее он был заместителем главы Росмолодежи и чиновником министерства регионального развития.

Движение «Новая Россия» было создано в 2017 году. Оно связано с партией «Справедливая Россия».