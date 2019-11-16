Студент, которого Олег Соколов выгнал с лекции, пришел на прием к Александру Бастрыкину. Глава СК пообещал расследовать инцидент

Следственный комитет проверит информацию о том, что преподаватель СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве, применил силу к одному из слушателей его лекции.

Об инциденте студент рассказал Александру Бастрыкину на личном приеме, который глава Следственного комитета провел в Петербурге 16 ноября.

По словам студента, в 2018 году между ним и лектором «возникли разногласия, в результате чего по указанию лектора слушатель был выведен из аудитории с применением силы». Обратившийся к Бастрыкину заявил, что он обращался в полицию, но «должных мер принято не было».

Глава СК пообещал «истребовать и изучить материалы по озвученному факту, а также внимательно изучить и проверить всю поступающую информацию, связанную с действиями лектора в различные годы в рамках расследуемого уголовного дела».

Имя Олега Соколова в сообщении СК не фигурирует, он упоминается лишь как «лектор». Однако об инциденте со студентом, которого Соколов выгнал с лекции, было известно ранее, его, в частности, комментировало руководство университета.

Олег Соколов обвиняется в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко — бывшей студентки, с которой его связывали близкие отношения. Соколов признался в убийстве.