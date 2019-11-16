Иван Голунов стал лауреатом премии «Профессия — журналист», учрежденной «Открытой Россией», сообщает корреспондент «Медузы». Имена обладателей премий за 2019 год были объявлены 16 ноября в Берлине.

Голунов получил премию в номинации «Расследование» за материал «Кто владеет московскими кладбищами Как столичный ритуальный рынок заняли ставропольские бизнесмены — и при чем тут ФСБ».

Среди других обладателей премии «Профессия — журналист» за 2019 год Юрий Дудь с фильмом «Беслан. Помни». Он победил в номинации «Видеодокумент». Журналист Роман Супер рассказал со сцены, что Дудь решил отправить премию матерям Беслана.

В июне 2019 года Иван Голунов был задержан по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Журналист утверждал, что наркотики ему подбросили, и напрямую связывал это с расследованием о рынке ритуальных услуг и ФСБ. Через несколько дней после задержания уголовное дело в отношении Голунова было прекращено.

Премия «Профессия — журналист» в 2019 году вручается в четвертый раз. Победителей определяют в семи номинациях.