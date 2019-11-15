229 человек избраны в Российскую академию наук (РАН) по итогам выборов, прошедших 15 ноября, сообщает «Интерфакс».

Академиками РАН стал 71 человек, членами-корреспондентами — 158 человек. В частности, академиком избран директор центра онкологии имени Блохина Иван Стилиди, а членкорами — ректор СПбГУ Николай Кропачев и научный руководитель Госархива Сергей Мироненко.

Как отмечает РБК, академиком стал уролог Дмитрий Пушкарь, а членкором — замдиректора Научного центра неврологии Маринэ Танашян. Комиссия РАН по борьбе с лженаукой нашла в некоторых их публикациях признаки псевдонаучности. Но в итоге согласительная комиссия посчитала, что «замечания в принципе не препятствуют избранию на предстоящих выборах».

В обновленном составе РАН насчитывается 2042 человека: 898 академиков и 1144 члена-корреспондента.

В 2016 году на выборах в Российскую академию наук победили 25 высокопоставленных госслужащих, 14 из них стали академиками. После этого президент РФ Владимир Путин раскритиковал чиновников за то, что они нарушили рекомендацию не баллотироваться на выборах в РАН. Избравшихся чиновников уволили с госслужбы.