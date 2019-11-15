В Петербурге проезд в общественном транспорте подорожает на десять рублей

Власти Санкт-Петербурга объявили о повышении с 1 января тарифов на проезд в общественном транспорте.

Разовый проезд в наземном транспорте будет стоить 50 рублей (сейчас 40 рублей), в метро — 55 рублей (сейчас 45 рублей). Для владельцев проездных билетов стоимость проезда — как в метро, так и в наземном транспорте Петербурга — с 1 января 2020 года увеличится на 4%.

Администрация Санкт-Петербурга объясняет необходимость повышения цен на проезд тем, что город не хочет субсидировать поездки туристов. На деньги, которые туристы потратят на оплату проезда, город сможет расширить парк общественного транспорта, заявила администрация Санкт-Петербурга.

По расчетам властей Санкт-Петербурга, в 2020 году город посетят около 9 миллионов туристов.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее не исключал того, что билеты на транспорт подорожают на 15 рублей.