ФАС усмотрела нарушение закона в повышении цены на проезд в общественном транспорте в Петербурге
Антимонопольная служба предупредила власти Петербурга о том, что планируемая в городе реформа общественного транспорта может нарушить законодательство.
В частности, говорится в сообщении управления ФАС по Санкт-Петербургу, нарушением будет повышение тарифов на проезд в метро и наземном транспорте.
«Унитарные предприятия создаются для осуществления деятельности в целях решения социальных задач, в том числе для оказания услуг гражданам по минимальным ценам», указала антимонопольная служба.
Также УФАС раскритиковала и другие пункты планируемой реформы общественного транспорта Санкт-Петербурга, в том числе ликвидацию коммерческих маршрутных автобусных перевозок и запрет на наружную рекламу в общественном транспорте.
15 ноября Санкт-Петербургское УФАС России выдало предостережение председателю комитета по транспорту и курирующему вице-губернатору. Антимонопольный орган предостерегает должностных лиц от совершения действий, которые могут противоречить Национальному плану развития конкуренции*, а также могут привести к нарушению ст. 15 Закона о защите конкуренции.
С 1 января власти Санкт-Петербурга планируют повысить стоимость одной поездки на наземном транспорте до 50 рублей (сейчас 40 рублей), в метро — 55 рублей (сейчас 45 рублей).