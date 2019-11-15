ФАС усмотрела нарушение закона в повышении цены на проезд в общественном транспорте в Петербурге

Антимонопольная служба предупредила власти Петербурга о том, что планируемая в городе реформа общественного транспорта может нарушить законодательство.

В частности, говорится в сообщении управления ФАС по Санкт-Петербургу, нарушением будет повышение тарифов на проезд в метро и наземном транспорте.

«Унитарные предприятия создаются для осуществления деятельности в целях решения социальных задач, в том числе для оказания услуг гражданам по минимальным ценам», указала антимонопольная служба.

Также УФАС раскритиковала и другие пункты планируемой реформы общественного транспорта Санкт-Петербурга, в том числе ликвидацию коммерческих маршрутных автобусных перевозок и запрет на наружную рекламу в общественном транспорте.

С 1 января власти Санкт-Петербурга планируют повысить стоимость одной поездки на наземном транспорте до 50 рублей (сейчас 40 рублей), в метро — 55 рублей (сейчас 45 рублей).