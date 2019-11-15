США пригрозили Египту санкциями за покупку российских истребителей Су-35

США предупредили Египет о возможном введении санкций в случае покупки властей страны истребителей Су-35 у России. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного представителя Госдепартамента США.

Такое же предупреждение прозвучало в совместном письме, которое госсекретарь Майк Помпео и министр обороны США Марк Эспер направили министру обороны и военной промышленности Египта Мухаммеду Заки. В письме говорится, что крупные военные сделки с Россией «как минимум затруднят» аналогичные сделки между Египтом и США, а также сотрудничество стран в области безопасности.

В Госдепартаменте официально отказались комментировать сообщение WSJ, однако напомнили, что США призывают союзников и партнеров отказаться от сделок в области разведки или обороны с Россией, которые могут привести к санкциям в рамках закона , пишет ТАСС.

Россия и Египет заключили контракт на поставку «свыше двух десятков» Су-35 и боеприпасов к ним на сумму около двух миллиардов долларов, сообщали источники газеты «Коммерсант» в марте 2019 года.