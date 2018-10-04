Поставка 11 российских Су-35 Индонезии сорвалась из-за американских санкций

России пришлось отложить поставку 11 истребителей Су-35 Индонезии из-за угрозы санкций со стороны США в рамках закона CAATSA, сообщили источники «Коммерсанта».

По данным издания, США до сих пор не дали Индонезии гарантий не применять против нее санкции за сотрудничество с российской оборонной промышленностью. Помимо этого, в поставке использовалась кредитная схема — деньги для нее был готов выделить коммерческий банк, но из-за CAATSA он также оказался под угрозой санкций.