Поставка 11 российских Су-35 Индонезии сорвалась из-за американских санкций
России пришлось отложить поставку 11 истребителей Су-35 Индонезии из-за угрозы санкций со стороны США в рамках закона CAATSA, сообщили источники «Коммерсанта».
По данным издания, США до сих пор не дали Индонезии гарантий не применять против нее санкции за сотрудничество с российской оборонной промышленностью. Помимо этого, в поставке использовалась кредитная схема — деньги для нее был готов выделить коммерческий банк, но из-за CAATSA он также оказался под угрозой санкций.
Договор на поставку 11 истребителей Су-35 сохранил свою юридическую силу, но его реализация будет отсрочена.
Индонезия вела переговоры о поставках Су-35 с 2015 года, а сам контракт был заключен в январе 2018 года: он оценивается в 1,15 миллиарда долларов. Индонезия стала вторым иностранным покупателем Су-35 после Китая.