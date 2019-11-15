Россия освободила норвежца Фруде Берга, осужденного по обвинению в шпионаже

Российская сторона передала Литве двух граждан этой страны и норвежца Фруде Берга, осужденных по обвинению в шпионаже, сообщает NRK.

На территории Литвы Берг был передан норвежской стороне. В настоящий момент он находится на территории посольства Норвегии в Литве.

В октябре адвокат Фруде Берга Илья Новиков сообщил, что норвежец подал прошение о помиловании президенту Владимиру Путину.

Граждан Литвы Евгения Матайтиса и Арстидаса Тамошайтиса, осужденных в России по обвинению в шпионаже, обменяли на двоих граждан РФ Николая Филипченко и Сергея Моисеенко. В Литве Филипченко и Моисеенко были приговорены в 2017 году к 10 годам тюрьмы по делу о шпионаже.

Фруде Берг был арестован в Москве в декабре 2017 года. Норвежца обвинили в том, что он получил сведения от сотрудника оборонного предприятия России, который действовал под контролем ФСБ. Берг не признал вины.