Норвежец Берг подал Путину прошение о помиловании. Его называли кандидатом на обмен

Норвежец Фруде Берг, который отбывает в России срок по обвинению в , подал прошение о помиловании президенту Владимиру Путину. Об этом рассказал адвокат Берга Илья Новиков.

Агентство BNS ранее сообщало со ссылкой на источники, что Россия и Норвегия ведут переговоры об обмене Берга, и он подал прошение о помиловании.

Вопрос о том, подавал ли Берг прошение, был задан 16 октября пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову на пресс-колле. Песков заявил, что не располагает информацией, но уточнит.

Ранее Новиков рассказывал, что Берг намерен просить о помиловании, когда приговор вступит в силу, выражая надежду на то, что норвежская сторона попробует решить вопрос на дипломатическом уровне.