Прокуратура Калуги отклонила жалобу на избиение местного жителя сотрудниками ФСБ

Прокуратура Калуги 14 ноября отклонила жалобу на действия сотрудников ФСБ, избивших 36-летнего местного жителя Ивана Любшина при задержании. Об этом «Медузе» сообщил его отец Виктор Любшин.

Как сказано в постановлении прокуратуры (копия есть у «Медузы»), жалобу отклонили, поскольку Следственный комитет продолжает проводить проверку по факту «неправомерных действий» сотрудников ФСБ. Прокуратура контролирует ход проверки, сказано в документе.

Ивана Любшина задержали и серьезно избили 15 октября. В отношении него возбудили уголовное по статье о публичном оправдании терроризма. Дело завели из-за комментариев во «ВКонтакте»: Любшин назвал героем человека, устроившего в здании архангельского ФСБ. С 17 октября он находится под домашним арестом. Обвинения ему пока не предъявили.

В 2017 году в отношении Ивана Любшина возбудили три уголовных дела из-за комментариев во «ВКонтакте»: по статьям о распространении порнографии, экстремизме и реабилитации нацизма.

Любшина признали виновным в экстремизме, но в 2019 году дело закрыли после декриминализации 282-й статьи Уголовного кодекса. По обвинению в реабилитации нацизма его оштрафовали на 200 тысяч рублей. Обвинения в распространении порнографии с Любшина сняли.