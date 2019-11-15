Президент Литвы помиловал двоих россиян, осужденных по обвинению в шпионаже

Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двоих граждан РФ Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, осужденных по обвинению в шпионаже. Об этом сообщается на сайте президента страны.

Как уточняет агентство BNS, оба россиянина в 2017 году были приговорены к 10 годам лишения свободы.

Россиян помиловали, чтобы обменять на граждан Литвы Евгения Матайтиса и Арстидаса Тамошайтиса, находящихся в заключении в России, утверждает BNS. По информации агентства, Россия также может выдать Литве норвежца , приговоренного к 14 годам лишения свободы.

В октябре адвокат Фруде Берга Илья Новиков сообщил, что норвежец подал прошение о помиловании президенту Владимиру Путину.