Netflix исправит сериал об охраннике нацистских лагерей после претензий Польши. Она обвинила сервис в переписывании истории
Netflix внесет поправки в документальный сериал «Дьявол по соседству» после претензий Польши, сообщает Bloomberg.
Компания добавит к карте, возмутившей польского премьер-министра Матеуша Моравецки, поясняющий текст, чтобы «избежать каких-либо недоразумений».
«Мы проясним, что концентрационные лагеря в Польше построил нацистский режим, который вторгся в страну и оккупировал ее в 1939-1945 годах», — цитирует Bloomberg сообщение Netflix.
Моравецки в письме директору Netflix раскритиковал показанную в сериале карту Польши с обозначением нацистских лагерей в современных границах страны. По мнению польского премьера, это подразумевает, что Польша была во время Второй мировой войны независимым государством и разделяла ответственность за существование лагерей.
Документальная лента «Дьявол по соседству» рассказывает о бывшем охраннике нацистских лагерей в Польше Джоне Демьянюке.