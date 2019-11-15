Netflix исправит сериал об охраннике нацистских лагерей после претензий Польши. Она обвинила сервис в переписывании истории

Netflix внесет поправки в документальный сериал «Дьявол по соседству» после претензий Польши, сообщает Bloomberg.

Компания добавит к карте, возмутившей польского премьер-министра Матеуша Моравецки, поясняющий текст, чтобы «избежать каких-либо недоразумений».

«Мы проясним, что концентрационные лагеря в Польше построил нацистский режим, который вторгся в страну и оккупировал ее в 1939-1945 годах», — цитирует Bloomberg сообщение Netflix.

Моравецки в письме директору Netflix раскритиковал показанную в сериале карту Польши с обозначением нацистских лагерей в современных границах страны. По мнению польского премьера, это подразумевает, что Польша была во время Второй мировой войны независимым государством и разделяла ответственность за существование лагерей.

Документальная лента «Дьявол по соседству» рассказывает о бывшем охраннике нацистских лагерей в Польше .

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