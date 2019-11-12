Польша обнаружила «переписывание истории» в сериале Netflix об охраннике нацистских концлагерей

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий призвал Netflix внести изменения в сериал, где используется карта Польши с изображением концлагерей в современных границах страны. В письме директору Netflix чиновник назвал карту «переписыванием истории».

Речь идет о документальной ленте «Дьявол по соседству», рассказывающей о бывшем охраннике нацистских лагерей в Польше .

По словам Моравецкого, такая карта предполагает, что Польша во время Второй мировой войны существовала как независимое государство и таким образом несла ответственность за существование лагерей.

Представитель сервиса сообщил Reuters, что компания знает о претензиях польского премьер-министра и «срочно изучает вопрос».

В 2018 году Польша законодательно запретила словосочетание «польские лагеря смерти» и ввела уголовное наказание за публичные заявления о причастности поляков к убийству евреев в годы Второй мировой войны. В Израиле закон сочли попыткой переписать историю.