Минздрав предложил запретить хлеб без йода

Минздрав опубликовал проект федерального закона, который предполагает обязательное использование йодированной соли в хлебобулочных изделиях. Документ разместили на портале проектов нормативных правовых актов.

Проект федерального закона предполагает начать йодирование пищевой соли экстра, высшего и первого сортов с 1 июня 2021 года. Отдельно Минздрав составит перечень сортов и помолов, для которых сделают исключение.

При этом пункт про обязательное использование йодированной соли в хлебе вступает в силу 1 июня 2020-го. Другие продукты с йодированной солью предлагается выпускать с 2022 года.

С помощью законопроекта Минздрав рассчитывает устранить у россиян дефицит йода, который имеет тяжелые последствия, говорил замминстра здравоохранения Олег Салагай. Он также ссылался на соответствующие рекомендации ВОЗ.

В 2018-м Минздрав предлагал использовать йодированную соль в продуктах для медицинских и образовательных учреждений, для воинских частей, а также поставлять такую соль в заведения общепита. Но соответствующий законопроект не приняли.

Об обязательном добавлении йода в соль ведомство говорит как минимум с 2016 года. В 2004-м в Госдуму вносили законопроект, который в том числе запрещал розничную продажу не йодированной соли. Его отклонили в 2011-м.