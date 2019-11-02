Минздрав снизил норму потребления соли в два раза. Пищевая соль должна быть йодирована

Министр здравоохранения Вероника Скворцова подписала приказ, который устанавливает норму потребления соли на уровне рекомендаций Всемирной организации здравоохранения — 5 граммов в день. Об этом в телеграме написал замминистра Олег Салагай.

Он не уточнил, когда был подписан приказ и когда он будет опубликован, но, судя по всему, речь идет об изменении «рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания»», утвержденных в 2016 году. Тогда было установлено, что человек должен съедать до 4 килограммов соли в год (11 граммов в день).

Помимо этого, в соответствии с рекомендациями ВОЗ, пищевая соль должна быть йодирована для профилактики недостатка йода, отметил замминистра.

Еще когда снижение нормы потребления соли только обсуждалось, в «Руспродсоюзе» обращали внимание, что эти рекомендации предназначены для потребителей. Они не обязывают снижать количество соли в продуктах.

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