Минздрав снизил норму потребления соли в два раза. Пищевая соль должна быть йодирована
Министр здравоохранения Вероника Скворцова подписала приказ, который устанавливает норму потребления соли на уровне рекомендаций Всемирной организации здравоохранения — 5 граммов в день. Об этом в телеграме написал замминистра Олег Салагай.
Он не уточнил, когда был подписан приказ и когда он будет опубликован, но, судя по всему, речь идет об изменении «рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания»», утвержденных в 2016 году. Тогда было установлено, что человек должен съедать до 4 килограммов соли в год (11 граммов в день).
Помимо этого, в соответствии с рекомендациями ВОЗ, пищевая соль должна быть йодирована для профилактики недостатка йода, отметил замминистра.
Еще когда снижение нормы потребления соли только обсуждалось, в «Руспродсоюзе» обращали внимание, что эти рекомендации предназначены для потребителей. Они не обязывают снижать количество соли в продуктах.