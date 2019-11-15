Из Лондона в Сидней за 19 часов 19 минут. Австралийская Qantas обновила рекорд беспосадочного полета

Австралийская авиакомпания Qantas успешно выполнила беспосадочный полет из Лондона в Сидней на самолете Boeing 787-9 Dreamliner. Полет занял 19 часов 19 минут.

«Мы дважды встретили восход», — поделился впечатлениями от полета руководитель авиакомпании Алан Джойс.

Всего на борту самолета Qantas находились около 40 человек при том, что Boeing 787-9 Dreamliner может перевозить до 300 пассажиров и груз. Однако при расчетной загрузке выполнить полет из Лондона в Сидней без дозаправки было бы невозможно.

Для коммерческого пассажирского самолета рейс из Лондона в Сидней, выполненный Qantas, является рекордным по расстоянию и скорости.

Qantas, отмечающая осенью 2019 года столетие со дня создания, проводит серию тестовых беспосадочных полетов на дальние расстояния. В октябре Boeing 787-9 Dreamliner летал из Нью-Йорка в Сидней. На декабрь запланирован рейс из Сиднея в Нью-Йорк. В ходе таких полетов авиакомпания изучает влияние на организм пассажиров длительного нахождения в воздухе и смены часовых поясов.