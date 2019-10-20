Qantas побила рекорд длительности беспосадочного рейса. Полет из Нью-Йорка в Сидней продолжался 19 часов

Австралийская авиакомпания Qantas осуществила самый продолжительный в истории коммерческой авиации беспосадочный рейс. Полет Boeing 787 Dreamliner из Нью-Йорка в Сидней продолжался 19 часов 16 минут.

Рейс был тестовым — основной его целью авиакомпания называла изучение влияния на организм пассажиров длительного нахождения в воздухе и смены часовых поясов.

Современные лайнеры, отмечает Reuters, не могут совершать столь длинные перелеты с полной загрузкой из-за ограниченного размера топливных баков. Поэтому на борту самолета находились лишь 49 человек, а пассажиры могли взять только ограниченное количество багажа.

Сейчас самым продолжительным регулярным рейсом в мире является перелет Сингапур — Нью-Йорк, осуществляемый компанией Singapore Airlines. Длительность этого полета превышает 18 часов.