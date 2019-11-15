Главу петербургских саентологов отпустили из СИЗО спустя два года после ареста

Суд отказался продлевать арест главе Саентологической церкви Санкт-Петербурга Ивану Мацицкому, его освободили в зале суда. Об этом сообщает объединенная пресс-служба петербургских судов.

В СИЗО Мацицкий находился с 8 июня 2017 года. Следствие просило продлить арест до февраля 2020-го, суд отклонил ходатайство и назначил Мацицкому меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Мацицкого и еще пятерых сотрудников петербургской церкви саентологов обвиняют в создании экстремистского сообщества, в возбуждении ненависти или вражды организованной группой и в незаконном предпринимательстве. ФСБ сообщала о «многомиллионных заработках» петербургской общины за счет платных лекций и семинаров.

В 2015 году Мосгорсуд запретил Саентологическую церковь Москвы по требованию Минюста, который счел, что деятельность организации противоречит закону о свободе совести и вероисповедания.