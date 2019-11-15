Двое фигурантов дела о контрабанде оптических элементов уехали из России

Руководитель ООО «Триоптикс» Ольга Канорская и ее отец Сергей Канорский, проходившие свидетелями по уголовному делу о контрабанде оптических элементов, уехали из России.

Как рассказала Канорская «Интерфаксу», они получили гражданство Израиля. Официально это не подтверждено.

Ольга Канорская сообщила, что 14 ноября ее отца должны были допросить в Следственном комитете. 31 октября Сергея Канорского уже допрашивали, а в доме его дочери прошел обыск.

Как пишет «Интерфакс», Следственный комитет расследует дело о незаконном перемещении оружия или иного вооружения в составе организованной группы. Официально об этом не сообщалось. В рамках дела 30 октября в Физическом институте имени Лебедева (ФИАН) и в доме директора института Николая Колачевского прошли обыски.

Николай Колачевский говорил, что дело связано с поставкой в Германию «двух оптических окошек» компанией «Триоптикс», арендующей помещения в ФИАН. О каких оптических элементах идет речь и для чего они предназначены, он не уточнял.