Директора ФИАН отпустили под подписку после обыска. Он связал уголовное дело с поставкой оптики в Германию

Директор Физического института РАН (ФИАН) Николай Колачевский освобожден под подписку о невыезде после обыска 30 октября. Он рассказал «Интерфаксу», что его процессуальный статус в рамках уголовного дела пока не определен, но его вызвали на допрос в Следственный комитет 31 октября.

По словам Колачевского, судя по документам, показанным при обыске, уголовное дело связано с поставкой в Германию «двух оптических окошек» фирмой «Триоптикс», которая арендует помещения в ФИАН. «По моим общим представлениям — деталей, увы, не знаю, — ценность таких окошек составляет от 50 до 100 тысяч рублей», — сказал директор института, не уточнив, о каких конкретно оптических элементах идет речь и для чего они могут быть использованы.

Колачевский отметил, что уголовное дело, в связи с которым проводились обыски, вызвало «широчайший резонанс как в России, так и по всему миру» и может навредить репутации института.

Официально об уголовном деле, в рамках которого проведены обыски в ФИАН и дома у Колачевского, ничего не сообщалось. По какой статье оно возбуждено и кто проходит подозреваемым, также неизвестно.