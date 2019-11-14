Старейшего российского туроператора «Интурист» купила турецкая Anex Tour

Турецкая Anex Tour купила старейшего российского туроператора «Интурист», сообщает TurizmGuncel со ссылкой на владельца Anex Tour Нешета Кочкара.

В пресс-службе «Интуриста» агентству «Интерфакс» сообщили, что «процесс еще не закончен».

Для сделки «Интурист» могли оценить в 10-11 миллионов долларов, сказал Forbes глава Ассоциации внутреннего и въездного туризма России Владимир Шаров.

Нешет Кочкар летом 2019 года купил 8% акций британского холдинга Thomas Cook, куда входит «Интурист». В сентябре холдинг объявил о банкротстве, в «Интуристе» обещали, что на компании это не скажется. «Интуристу» в 2019 году исполнилось 90 лет, это крупнейший в России оператор, принимающий иностранных туристов.