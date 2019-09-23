Британский туроператор Thomas Cook объявил о закрытии после 178 лет работы. Пострадали 600 тысяч туристов

Британская туристическая компания Thomas Cook 23 сентября объявила о принудительной ликвидации.

«Это глубоко печальный день для компании, которая стала пионером пакетного отдыха и сделала возможными путешествия для миллионов людей по всему миру», — сказал исполнительный директор Thomas Cook Питер Фанкхаузер.

Крах компании затронул 600 тысяч туристов по всему миру, в том числе 150 тысяч жителей Великобритании, сообщает Associated Press. Четыре авиакомпании Thomas Cook прекратили полеты, 21 тысяча сотрудников в 16 странах будут уволены.

Правительство Великобритании оплатит возвращение в страну туристов, чей отдых заканчивался с 23 сентября по 6 октября. Для них заказали десятки чартерных рейсов, первые пустые самолеты вылетели из британских аэропортов вечером 22 сентября. Как пишет CNN, это самая дорогая операция по возвращению граждан в Великобританию в мирное время: она будет стоить от 125 миллионов до 750 миллионов долларов.

Компания Thomas Cook предупредила о бедственном финансовом положении 20 сентября. Тогда туроператор пытался найти среди инвесторов 250 миллионов долларов, чтобы избежать банкротства.

Thomas Cook — одна из самых известных туристических компаний в мире. Основана в 1841 году.

Обновлено. Банкротство Thomas Cook не скажется на клиентах его дочерней структуры — российского «Интуриста», заверил исполнительный директор компании Сергей Толчин.