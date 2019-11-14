Росгвардия проверит работу охранников колледжа в Благовещенске
После стрельбы в Амурском колледже строительства Росгвардия проверит частное охранное предприятие, которое работает в учебном заведении. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Проверкой займутся сотрудники управления лицензинно-разрешительной работы.
Студенты рассказали радиостанции «Говорит Москва», что учебное заведение зачастую охранял только один человек. По словам собеседников радиостанции, в здание мог зайти кто угодно.
«Я не удивлена, там был такой охранник, который пропуски наши постоянно не проверял. Как будто стене показываем свои билеты. Поэтому он мог и пропустить случайно», — приводит сайт радиостанции слова одной из студенток.
Утром 14 ноября 19-летний студент Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства открыл стрельбу в аудитории. Один человек погиб, трое получили ранения, стрелявший покончил с собой. Уголовное дело расследуют по статье «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений».