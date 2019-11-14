На Украине в фильме «Свидетели Путина» замазали лицо Никиты Михалкова — он угрожает национальной безопасности
На Украине при показе документального фильма «Свидетели Путина» Виталия Манского прокатчик замазал лицо фигурирующего в нем режиссера Никиты Михалкова.
Михалков на Украине внесен в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности.
«Как ни смешно, но это правда, — заявил Би-би-си режиссер. — Мне кажется, что это такая игра все понимающих людей по соблюдению неких имеющих малый смысл правил: выполнение этих достаточно абсурдных требований формальным способом. Мне, откровенно говоря, очень жаль, что так было сделано. На этом лице [Михалкова] есть очень важное для фильма выражение глаз, его реакции, его неискренность — не случайные вещи, и очень работающие на драматургию картины. Но — имеем то, что имеем».
Список деятелей культуры, угрожающих безопасности Украины, Минкульт страны ведет с 2015 года. В нем около полутора сотен человек.
Министр культуры Украины Владимир Бородянский высказывал мнение, что на Украине надо запретить все фильмы Михалкова — даже те, которые были сняты много лет назад, потому что «он человек, который упорно поддерживает режим [Владимира] Путина».
Документальный фильм «Свидетели Путина» рассказывает о первых месяцах после отставки Бориса Ельцина, когда Путин был исполняющим обязанности президента России.