На Украине при показе документального фильма «Свидетели Путина» Виталия Манского прокатчик замазал лицо фигурирующего в нем режиссера Никиты Михалкова.

Михалков на Украине внесен в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности.

Список деятелей культуры, угрожающих безопасности Украины, Минкульт страны ведет с 2015 года. В нем около полутора сотен человек.

Министр культуры Украины Владимир Бородянский высказывал мнение, что на Украине надо запретить все фильмы Михалкова — даже те, которые были сняты много лет назад, потому что «он человек, который упорно поддерживает режим [Владимира] Путина».

Документальный фильм «Свидетели Путина» рассказывает о первых месяцах после отставки Бориса Ельцина, когда Путин был исполняющим обязанности президента России.