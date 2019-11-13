Логотипом Петербурга стало «бирюзовое солнце» за 7 миллионов рублей

В Санкт-Петербурге представили новый туристический логотип города — бирюзовый круг с надписью «Санкт-Петербург». За него город заплатил чуть больше семи миллионов рублей.

Логотип существует в нескольких вариантах, пишет «Бумага». Только круг с названием города на русском и на английском; он же — на фоне изображений «Лахта Центра», Исаакиевского собора и стрелки Васильевского острова.

Создатель логотипа, компания SPN Communication указала, что элементы шрифта в названии города вызывают ассоциации с разводными мостами. Сам круг в компании назвали «бирюзовым солнцем», передает «Петербургский дневник».

Предыдущий логотип городу создавала Студия Лебедева, контракт стоимостью один рубль заключили в 2014 году без открытого конкурса. ФАС добилась расторжения контракта, конкурс на новый логотип город объявил в октябре 2018-го. SPN должна была закончить работу к 20 декабря того же года.