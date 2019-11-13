Facebook представил платежную систему Facebook Pay. Она не связана с криптовалютой Libra, от которой отказались Visa, Mastercard и PayPal

Компания Facebook представила Facebook Pay — единую систему онлайн-платежей для фейсбука, инстаграма, Messenger и WhatsApp.

«Люди уже совершают платежи через наши приложения, чтобы делать покупки, совершать пожертвования и отправлять деньги друг другу. Facebook Pay упростит эти транзакции, продолжая обеспечивать защиту платежных данных», — говорится в сообщении Facebook.

Платежная система будет запущена на этой неделе — сначала только в фейсбуке и Messenger и только для жителей США. В будущем ее планируют внедрить и в других странах (когда именно, не уточняется). Facebook Pay поддерживает карты большинства платежных систем и платежи через PayPal.

Компания Facebook подчеркнула, что новая платежная система не связана с криптовалютой Libra и онлайн-кошельком Calibra, о создании которых было объявлено в июне. С тех пор от проекта отказались все крупные платежные партнеры в США, в частности, Visa, Mastercard и PayPal.

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