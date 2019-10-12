Visa и Mastercard отказались участвовать в запуске криптовалюты Facebook

Международные платежные системы Visa и Mastercard, а также eBay, Stripe и Mercado Pago вышли из проекта соцсети Facebook по созданию криптовалюты Libra. Об этом сообщает Bloomberg.

Ранее о выходе из проекта также объявляла компания PayPal. По данным The Verge, теперь у соцсети не осталось ни одного крупного платежного партнера в США, что может затруднить выход криптовалюты Facebook на внутренний рынок.

14 октября в Женеве должно состояться первое заседание совета Libra Association, на котором планировалось подписание рамочного соглашения с партнерами. В компании заявили, что встреча пройдет, как и намечено.