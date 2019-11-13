Астероид Ультима Туле переименовали в Аррокот. Прежнее название критиковали из-за ассоциаций с нацизмом

Астероид, известный как Ультима Туле, получил официальное название Аррокот. О том, что новое название было утверждено , NASA сообщило 12 ноября.

В дословном переводе с латыни Ultima Thule означает «край света» — так в античности называли мифический остров, находящийся на краю Земли. Астероид получил такое неофициальное название, так как был самым дальним объектом Солнечной системы, до которого должен был долететь зонд New Horizons — и самым дальним, вокруг которого когда-либо пролетал аппарат с Земли вообще.

Название Ультима Туле критиковали в прессе как ассоциирующееся с нацизмом. Словосочетание Ultima Thule использовалось нацистами в качестве названия места происхождения арийцев. В честь него также было названо Общество Туле, которое внесло значительный вклад в развитие идеологии НСДАП.

«Арракот» означает «небо» на языке индейского народа поухатан.