Жительницы Хасавюрта попытались выломать дверь в офис «Газпрома» из-за плохого отопления. Полиция назвала это «праведным гневом»

Жители Хасавюрта попытались выломать двери местного филиала «Газпрома» из-за высоких тарифов, а также отсутствия газа и отопления. Об этом сообщило дагестанское издание «Черновик».

По информации «Черновика», в штурме участвовали около 100 человек, в основном женщины. Сотрудники филиала «Газпрома» закрылись от них в офисе. Собравшиеся пытались выломать дверь деревянной скамейкой. На место происшествия прибыли полицейские. На участниц штурма составили протоколы и отпустили их домой, заявили РБК в МВД Дагестана.

В инстаграме администрации Хасавюрта заявили, что инцидент произошел 11 ноября. По информации властей, в штурме участвовали около 40 человек. Причиной их недовольства стала подача газа по летней норме. Администрация Хасавюрта отметила, что не раз просила «Газпром» перейти на зимнюю норму подачи газа.

МВД Дагестана в инстаграме заявило, что собравшиеся возле филиала «Газпрома» женщины нарушили закон, «но гнев их праведный». «В данной ситуации можно было избежать конфликта. Нужен был просто диалог представителей газовых компаний со справедливо возмущенным населением, и тогда бы не пришлось звонить на 02», — говорится в сообщении полиции.

Глава Минпромэнерго Дагестана поручил срочно восстановить газоснабжение в Хасавюрте.

В октябре жительницы Хасавюрта заблокировали проезд по одной из улиц города в знак протеста против перебоев с газом.