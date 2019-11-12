Ушедший в отставку президент Боливии Эво Моралес улетел в Мексику. Ему предоставили убежище и самолет

Президент Боливии Эво Моралес, который 10 ноября ушел в отставку под давлением оппозиции, полиции и армии своей страны, улетел в Мексику. Об этом сообщает Reuters.

Моралес сел на мексиканский правительственный самолет в боливийском городе Чиморе, оплоте его сторонников. Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард подтвердил в твиттере, что бывший президент уже на борту и «находится под защитой Мексики». Он опубликовал фотографию Моралеса в салоне самолета с мексиканским флагом в руках.

Моралес в своем твиттере подтвердил, что уезжает в Мексику и поблагодарил ее правительство за помощь. Бывший президент пообещал вернуться в Боливию с «новыми силами и энергией».

Президент Боливии Эво Моралес, руководивший страной с 2006 года, объявил об уходе с поста после протестов из-за всеобщих выборов 20 октября, в результате которых он стал президентом страны в четвертый раз. Отставка последовала после того, как полиция и армия страны присоединились к требованиям оппозиции о его уходе. Моралес назвал произошедшее государственным переворотом.