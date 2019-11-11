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Президент Боливии ушел из-за протестов после выборов. Как вела себя глава избиркома
09:40, 11 ноября 2019
Источник: Meduza
Вскоре после отставки президента Боливии Эво Моралеса полиция
задержала
главу Верховного избирательного трибунала страны Марию Эухению Чоке и ее заместителя Антонио Костаса. Ранее стало
известно
, что именно Чоке потребовала остановить публикацию данных в реальном времени на президентских выборах 20 октября. По
словам
главы полиции Юрия Кальдерона, Чоке и Костас пытались, замаскировавшись, покинуть Ла-Пас и страну. За две недели до этого сразу после выборов Чоке на пресс-конференции
отвергала
все претензии к результатам и заявления о фальсификациях.
Фото в анонсе: Manuel Claure / Reuters / Scanpix / LETA
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