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Президент Боливии ушел из-за протестов после выборов. Как вела себя глава избиркома

Источник: Meduza
Вскоре после отставки президента Боливии Эво Моралеса полиция <a href="https://meduza.io/feature/2019/11/11/prezidenta-bolivii-evo-moralesa-ushel-v-otstavku-pod-davleniem-politsii-i-armii-odni-nazyvayut-eto-perevorotom-drugie-kontsom-tiranii" target="_blank">задержала</a> главу Верховного избирательного трибунала страны Марию Эухению Чоке и ее заместителя Антонио Костаса. Ранее стало <a href="https://eldeber.com.bo/155080_choque-paro-el-trep-por-cambio-de-tendencia-entre-el-mas-y-cc" target="_blank">известно</a>, что именно Чоке потребовала остановить публикацию данных в реальном времени на президентских выборах 20 октября. По <a href="https://www.eldeber.com.bo/156220_policia-aprehende-a-las-cabezas-del-tse-maria-eugenia-choque-estaba-vestida-de-hombre" target="_blank">словам</a> главы полиции Юрия Кальдерона, Чоке и Костас пытались, замаскировавшись, покинуть Ла-Пас и страну. За две недели до этого сразу после выборов Чоке на пресс-конференции <a href="https://eldeber.com.bo/154278_presidenta-del-tse-como-es-posible-que-nos-digan-que-hay-fraude" target="_blank">отвергала</a> все претензии к результатам и заявления о фальсификациях.
Вскоре после отставки президента Боливии Эво Моралеса полиция задержала главу Верховного избирательного трибунала страны Марию Эухению Чоке и ее заместителя Антонио Костаса. Ранее стало известно, что именно Чоке потребовала остановить публикацию данных в реальном времени на президентских выборах 20 октября. По словам главы полиции Юрия Кальдерона, Чоке и Костас пытались, замаскировавшись, покинуть Ла-Пас и страну. За две недели до этого сразу после выборов Чоке на пресс-конференции отвергала все претензии к результатам и заявления о фальсификациях.

Фото в анонсе: Manuel Claure / Reuters / Scanpix / LETA