Самый известный хоккейный эксперт Дон Черри потерял работу из-за высказывания о мигрантах

Канадский телеканал Sportsnet уволил ведущего программы Coachʼs Corner Дона Черри из-за его спорных высказываний о мигрантах, живущих в Канаде. Об этом говорится в заявлении главы телеканала Барта Ябсли в твиттере.

9 ноября в эфире Coachʼs Corner 85-летний Дон Черри раскритиковал мигрантов за то, что они не чествуют ветеранов и погибших солдат Канады в , пишет The Guardian. Черри говорил, что не видел, чтобы мигранты ходили с маками — символом Дня поминовения.

«Вы — люди, приезжающие к нам, — вы любите наш образ жизни, вы любите наше молоко и мед, по крайней мере, вы можете заплатить пару баксов за мак», — говорил Дон Черри.

Канадский совет по стандартам вещания сообщил, что получил много жалоб на программу Coachʼs Corner. Из-за высокой нагрузки совет отказался принимать новые жалобы.

Дон Черри — самый известный хоккейный эксперт в мире, пишет Sports.ru. Он вел рубрику Coachʼs Corner в программе Hockey Night in Canada, начиная с 1986 года. В 2015 году Дон Черри и его соведущий Рон Маклин получили звезды на Аллее славы Канады в Торонто.