Минюст России признал «нежелательной» чешскую гуманитарную организацию «Человек в беде». Три года назад ее изгнали из ДНР

Министерство юстиции РФ внесло в список «нежелательных организаций» чешскую гуманитарную организацию «Clovek v Tisni» («Человек в беде»).

Причины, по которым организация попала в список, не уточняются.

«Clovek v Tisni» стала 19-й организацией в списке «нежелательных».

Организация «Clovek v Tisni» была основана в 1992 году. Она занимается гуманитарной помощью в зонах военных конфликтов, а также образовательными и социальными программами для малообеспеченных слоев населения.

В начале 2000-х годов «Clovek v Tisni» работала в Чечне и Ингушетии. В 2005 году после обвинений в сотрудничестве с террористами организации пришлось свернуть свою деятельность, однако вскоре она была возобновлена.

После начала конфликта на востоке Украины «Clovek v Tisni» поставляла гуманитарную помощь на территорию ДНР и ЛНР. В ноябре 2016 года власти ДНР потребовали от сотрудников организации покинуть территорию республики.