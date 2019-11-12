Минтранс попросил для РЖД 40 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния

Минтранс попросил у правительства 40 миллиардов рублей для РЖД из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщает РБК. Эти средства РЖД хотела бы потратить на локомотивы.

Финансирование из ФНБ глава министерства транспорта Евгений Дитрих обсуждал с премьер-министром Дмитрием Медведевым на совещании в поезде, следующем из Новосибирска в Барнаул.

В начале ноября выделить средства из ФНБ попросила «Почта России», о какой сумме идет речь, не уточнялось.

К 1 ноября размер фонда составлял 7,9 триллиона рублей. Вложения из ФНБ предполагают возврат денег, в отличие от финансирования из бюджета.