Калужский губернатор заявил, что Путин поддержал идею праздновать свержение монголо-татарского ига. Против этого выступали власти Татарстана

Президент России Владимир Путин поддержал идею установить новую всероссийскую памятную дату — день окончания . Об этом заявил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, передает ТАСС.

«В вопросе увековечивания исторического события с нами солидарно абсолютное большинство жителей нашей страны. Нас поддерживают федеральные министерства, фракции в Госдуме, Российская академия наук… И главное, нас поддержал в этой нашей инициативе президент страны Владимир Владимирович Путин», — сказал Артамонов на концерте ко дню окончанию Великого стояния на реке Угре.

Калужская область в июне 2019 года внесла в Госдуму законопроект о праздновании дня свержения монголо-татарского ига. Правительство России дало положительное заключение на документ. Однако власти Татарстана выступили против инициативы, заявив, что она разъединит русских и татар. После этого рассмотрение законопроекта в Госдуме было отложено.