Депутаты Татарстана выступили против празднования свержения монголо-татарского ига

Госсовет Татарстана направит отрицательное заключение в Госдуму на инициативу установить новую всероссийскую памятную дату — день окончания .

Как сообщает «Коммерсант», решение об этом было принято единогласно на совместном заседании комитета по госстроительству и комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Госсовета Татарстана. 28 августа депутаты проведут формальное заочное голосование по этому вопросу.

Парламентарии и ученые республики считают, что такая памятная дата лишь разъединит русских и татар и может вызвать «межнациональную рознь, ненависть и предрассудки». Ряд депутатов назвали инициативу «очередной глупостью», имеющей «элементы экстремизма», отмечает газета.

Предложение об установлении 11 ноября новой памятной даты инициировали власти Калужской области с целью «укреплению патриотического сознания граждан и популяризации отечественной истории». Правительство России дало положительное заключение на законопроект. Ожидается, что соответствующие поправки в закон «О днях воинской славы и памятных датах России» Госдума рассмотрит в первом чтении осенью. До 2 сентября Госдума собирает отзывы на законопроект.