Израиль выдал США российского хакера Алексея Буркова

Власти Израиля экстрадировали в США россиянина Алексея Буркова, подозреваемого в мошенничестве с кредитными картами. Об этом сообщают израильские СМИ. Информацию подтвердил адвокат россиянина Михаил Ирони.

10 ноября Верховный суд Израиля отклонил апелляцию адвокатов Буркова на его экстрадицию.

Житель Санкт-Петербурга Алексей Бурков был задержан в аэропорту Тель-Авива в декабре 2015 года по запросу США. Ему были предъявлены обвинения в преступлениях в сфере кибербезопасности.

Помимо США, выдачи Буркова требовала Россия: его предлагали обменять на израильтянку Нааму Иссахар, которая в середине октября получила 7,5 лет тюрьмы в России за контрабанду гашиша. Наркотик был обнаружен в ее багаже во время пересадки из Дели в Тель-Авив.

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