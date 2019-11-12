Генпрокуратура объявила о шести уголовных делах за невозврат субсидий, полученных из Фонда кино

По фактам уклонения кинокомпаний от возврата субсидий Фонду кино возбуждены шесть уголовных дел, сообщил об этом ведомственному каналу «Эфир» официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Дела, рассказал Куренной, были возбуждены по результатам проверок, проведенных региональными прокуратурами по поручению Генпрокуратуры. Проводятся 13 процессуальных проверок, добавил он.

Фонд кино финансирует производство, прокат и продвижение российских фильмов. Поддержка может быть возвратной и невозвратной.

В 2018 году Фонд кино выделил субсидии на общую сумму 3,5 миллиарда рублей, за девять месяцев 2019 года — на 4,1 миллиарда рублей.

В 2019 году Фонд кино проверяла Счетная палата. По итогам проверки, сообщало РБК, Счетная палата указала, что у системы распределения субсидий для кино низкая прозрачность.

В октябре в открытом доступе появилась база данных господдержки фильмов. Из нее, в частности, стало известно, что больше трети российских фильмов не окупили государственное финансирование на их производство.