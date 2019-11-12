Ассоциация бизнес-патриотов предложила пускать в интернет по паспорту. Ранее она хотела отмечать годовщину продуктового эмбарго

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» обратилась в Госдуму и Совет Федерации с предложением ввести обязательную регистрацию для граждан при доступе в интернет.

Как сообщает ТАСС, глава ассоциации Рахман Янсуков предложил, чтобы все, кто хочет попасть в интернет в России, предоставляли электронную версию удостоверения личности. Несовершеннолетним, согласно инициативе, придется регистрироваться по документам родителей или законных представителей.

Замглавы комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов (ЛДПР) сообщил ТАСС, что готов инициировать обсуждение этого предложения в парламенте. Он отметил, что по этому вопросу «нужно узнать мнение самих россиян».

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» была создана в 2014 году. Ее основал бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов, известный возле Красной площади.

Ассоциация «Аванти» в 2017 году предложила учредить в России День патриотизма и отмечать его в годовщину введения продуктового эмбарго против стран Запада — 6 августа. В Минкульте поддержали идею, но после того, как об этом сообщили СМИ, назвали предложение «избыточным».