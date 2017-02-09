Минкульт поддержал идею отмечать День патриотизма в годовщину продуктового эмбарго

Министерство культуры дало положительный отзыв на предложение учредить в России День патриотизма и отмечать его в годовщину введения продуктового эмбарго против Запада — 6 августа. Об этом говорится в ответе первого замминистра культуры Владимира Аристархова на запрос главы комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова.

Аристархов пишет, что инициатива заслуживает внимания, но вопрос надо «рассматривать с учетом широкого общественного обсуждения и проведения историко-хронологической экспертизы со стороны Российской академии наук». Ведомство также напомнило о необходимости финансово-экономического обоснования, так как празднование Дня патриотизма потребует выделения бюджетных средств.

Предложение отмечать День патриотизма выдвинул глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков. Соответствующий законопроект подготовлен, но пока не внесен в Госдуму.