В алгоритмах Apple Card разглядели сексизм

Алгоритмы Apple Card уличили в сексизме при выборе кредитных лимитов для клиентов, пишет Bloomberg. На дискриминацию пожаловался в том числе сооснователь Apple Стив Возняк.

По его словам, его жена при лучшей кредитной истории получила в Apple Card условия кредита хуже, чем у него. Об этом Возняк рассказал, отвечая на твит программиста Давида Ханссона, который 7 ноября пожаловался на похожую ситуацию.

Самый первый твит Ханссона к 11 ноября набрал 7,6 тысячи ретвитов. На сообщения обратил внимание департамент финансовых услуг Нью-Йорка, регулятор объявил о проверке банка Goldman Sachs, который выступил партнером Apple Card.

«Алгоритм, который дискриминирует женщин или другие группы людей, нарушает законы штата Нью-Йорк», — приводит Bloomberg слова представителя департамента.

В Goldman Sachs отвергли возможность дискриминации при принятии решений о кредитах. По словам Ханссона, после его постов банк внезапно увеличил кредитный лимит для его жены, не попросив никаких документов.

Apple Card представляет собой виртуальную карту в Wallet и работает через Apple Pay.

Кредитка доступна для пользователей в США с августа 2019 года, за месяц работы общий объем кредитов, выданных в Apple Card, достиг 10 миллиардов долларов.

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