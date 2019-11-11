Суд в Петербурге отказался лишать родительских прав мать с ВИЧ-инфекцией, кормившую ребенка грудью

Московский районный суд Санкт-Петербурге отказался лишить родительских прав ВИЧ-инфицированную мать, которая кормила новорожденного ребенка грудью. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на адвоката Ольгу Кривонос.

Петербурженка (ее имя не называется) узнала о своем диагнозе примерно за год до родов, но не принимала лекарства. В мае 2019 года она родила мальчика. Она отказалась давать ему профилактическое лечение от ВИЧ и начала кормить грудью, хотя грудное вскармливание — один из способов передачи ВИЧ.

Из-за этого уже на второй день после родов ребенка у матери забрали. Полиция сочла, что мать поставила его в опасность заражения ВИЧ-инфекцией, и возбудила уголовное дело. Органы опеки подали иск о лишении женщины родительских прав. Суд по иску начался в августе.

Петербурженка объяснила свои действия недостатком знаний про ВИЧ и заявила о готовности лечиться. В сентябре суд удовлетворил иск отца ребенка и передал мальчика из дома малютки назад в семью. У ребенка не выявили ВИЧ-инфекцию.

Читайте также В Петербурге органы опеки требуют лишить родительских прав женщину с ВИЧ-инфекцией. Она отказалась от лечения и кормила ребенка грудью