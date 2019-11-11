Следствие отказалось предоставить суду материалы дела Ивана Голунова. Они все засекречены

Следствие отказалось предоставить суду материалы , по которому задерживали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщает «Интерфакс».

Основанием для отказа стало то, что документы по делу засекречены. «Засекречено все уголовное дело, от обложки до последней странички, без объяснения причин», — цитирует «МБХ медиа» адвоката журналиста Сергея Бадамшина. Ранее он говорил, что засекречена только часть документов.

Басманный суд Москвы затребовал материалы дела после того, как адвокат Голунова подал жалобу на затягивание проверки в отношении полицейских, которые задерживали журналиста.