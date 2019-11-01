Следствие засекретило материалы проверки полицейских, которые задерживали Ивана Голунова
Источник: Интерфакс
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Материалы уголовного дела о наркотиках, которое продолжается после освобождения журналиста «Медузы» Ивана Голунова, находятся под грифом секретно. Об этом рассказал следователь на заседании суда по жалобе адвоката Голунова Сергея Бадамшина на затягивание расследования в отношении полицейских.
Бадамшин отметил, что секретными объявлена лишь часть материалов проверки.
Помимо этого следователь не смог назвать сроки проверки в отношении полицейских, попросив отложить заседание, чтобы уточнить это. Суд удовлетворил просьбу и назначил следующее заседание на 11 ноября.