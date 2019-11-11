Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку

Президент Боливии Эво Моралес объявил о своей отставке, сообщает Боливийское информационное агентство.

«Я ухожу в отставку, чтобы мои коллеги не подвергались угрозам, преследованиям и нападкам», — заявил Моралес на пресс-конференции в городе Чиморе.

Он покинул столицу страны Ла-Пас после того, как главнокомандующий вооруженными силами Боливии Уильямс Калиман призвал его сложить полномочия.

Эво Моралес руководил Боливией с 2006 года. Он избрался на четвертый срок в ходе 20 октября, победив в первом туре.

Моралеса обвинили в фальсификации результатов выборов. С 22 октября в стране продолжались протесты и беспорядки. Несколько дней назад армия и полиция Боливии отказались действовать против протестующих, в нескольких городах полицейские присоединились к манифестантам.

10 ноября Моралес анонсировал проведение внеочередных всеобщих выборов и смену состава центральной избирательной комиссии.