В Боливии пройдут новые выборы президента. Предыдущие состоялись три недели назад — и привели к массовым протестам
Президент Боливии Эво Моралес призвал провести в стране внеочередные всеобщие выборы. Об этом сообщает Боливийское информационное агентство.
«Я решил провести новые выборы, чтобы боливийцы смогли демократическим путем избрать новые власти, в том числе новых политических лидеров», — заявил Моралес. Он не назвал дату новых выборов.
Моралес также заявил о намерении сменить состав Верховного избирательного трибунала (так называется центральная избирательная комиссия Боливии).
Предыдущие всеобщие выборы в Боливии прошли 20 октября. На них Эво Моралес набрал 47% голосов, его главный оппонент Карлос Меса — 36,5%. Отрыв Моралеса в более чем 10 процентных пунктов позволил не проводить второй тур выборов.
Моралеса заподозрили в фальсификации результатов выборов. В Боливии начались массовые протесты и беспорядки, в результате которых погибли по меньшей мере три человека. В нескольких боливийских городах полиция присоединилась к протестующим.
10 ноября Организация американских государств (ОАГ), которая занималась проверкой подсчета голосов на последних всеобщих выборах в Боливии, призвала к отмене первого тура и назначении новой даты голосования.
Эво Моралес руководит Боливией с 2006 года.