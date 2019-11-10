Президент Боливии Эво Моралес призвал провести в стране внеочередные . Об этом сообщает Боливийское информационное агентство.

«Я решил провести новые выборы, чтобы боливийцы смогли демократическим путем избрать новые власти, в том числе новых политических лидеров», — заявил Моралес. Он не назвал дату новых выборов.

Моралес также заявил о намерении сменить состав Верховного избирательного трибунала (так называется центральная избирательная комиссия Боливии).

Предыдущие всеобщие выборы в Боливии прошли 20 октября. На них Эво Моралес набрал 47% голосов, его главный оппонент Карлос Меса — 36,5%. Отрыв Моралеса в более чем 10 процентных пунктов позволил не проводить второй тур выборов.

Моралеса заподозрили в фальсификации результатов выборов. В Боливии начались массовые протесты и беспорядки, в результате которых погибли по меньшей мере три человека. В нескольких боливийских городах полиция присоединилась к протестующим.

10 ноября Организация американских государств (ОАГ), которая занималась проверкой подсчета голосов на последних всеобщих выборах в Боливии, призвала к отмене первого тура и назначении новой даты голосования.

Эво Моралес руководит Боливией с 2006 года.