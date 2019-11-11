ОЭСР назвала страны-лидеры по употреблению алкоголя. Россия на девятом месте

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала данные о потреблении алкоголя на душу населения , а также странах-партнерах и кандидатах на вступление.

Лидером по потреблению алкоголя среди стран — членов ОЭСР стала Литва. По данным за 2017 год (более свежие не приводятся), в этой стране в среднем жители страны старше 15 лет употребляют 12,3 литра алкоголя в год. За Литвой в рейтинге следуют Австрия, Франция, Чехия, Люксембург, Ирландия, Латвия и Венгрия, где потребляют более 11 литров алкоголя в год на душу населения.

Россия занимает 9 место с 11,1 литра. ОЭСР отмечает, что за 10 лет в России произошло самое значительное среди участников рейтинга снижение потребления алкоголя — на 7 литров в год на душу населения.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованным в 2018 году, в 2016 году в России потребление алкоголя на душу населения составляло 11,7 литра. С 2010 года, по данным ВОЗ, оно снизилось на 4,1 литра. В списке стран с самым высоким уровнем потребления алкоголя по версии ВОЗ Россия занимает 16 место. На первом находится Молдавия с 15,2 литра в год, на втором — Литва с 15 литрами.

В 2018 году Минздрав РФ заявил, что с 2011 года потребление алкоголя в России сократилось почти вдвое — с 18 до 9,3 литра на душу населения. ВОЗ зафиксировала снижение потребления алкоголя в России за последние несколько лет и, как следствие, рост ожидаемой продолжительности жизни мужчин, в том числе за счет сокращения смертности, связанной с алкоголем.