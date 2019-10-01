ВОЗ: c 2003 года потребление алкоголя в России снизилось более чем на 40%

С 2003 по 2016 годы потребление алкоголя в России снизилось на 43%. Об этом говорится в новом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

На фоне этой тенденции снизилось число смертей, связанных с алкоголем. Смертность от алкогольных отравлений в 2003-2017 годах упала более чем на 70%, алкогольных психозов — на 80%, алкогольных заболеваний печени — более чем на 20%.

Смертность от всех причин на 100 тысяч населения в России в 2003-2018 годах снизилась на 39% среди мужчин и 36% среди женщин. В то же время средняя ожидаемая продолжительность жизни достигла исторического максимума: почти 68 лет для мужчин и 78 лет для женщин.

Глава программы «Алкоголь и запрещенные наркотики» Европейского регионального бюро ВОЗ Карина Феррейра-Борхес связала снижение потребления алкоголя в России с государственной политикой контроля над спиртными напитками.

В 2003 году, по данным ВОЗ, в России употребляли 20,4 литра алкоголя на душу населения. Это был один из самых высоких уровней потребления спиртного в мире.

В 2011 году Россия присоединилась к плану ВОЗ по сокращению вредного потребления алкоголя в Европе и выполнила многие рекомендации из этого плана — в частности, начала повышать цены на алкоголь и ограничивать его продажу.

В 2018 году Минздрав РФ заявил, что с 2011 года потребление алкоголя в России сократилось почти вдвое — с 18 до 9,3 литра на душу населения.